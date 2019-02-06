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У Львові презентують виставку про становлення православ’я в Україні

Соломія Григор'єва

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У Львівському музеї історії релігії презентують виставку «Православ’я. Україна. Історії». Тема новоствореної виставки – історія автокефального руху в Україні і створення ПЦУ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

В експозиції будуть представлені речі патріарха Мстислава (Скрипника): скуфія (повсякденний головний убір православних духовних осіб), ваза, ніж для розрізання паперу.

Волинський краєзнавчий музей надав експонати про життя і діяльність Полікарпа Сікорського, ініціатора другого відродження УАПЦ. Варто зазначити, що до Луцька вони надійшли від громади української парафії Парижа – Церкви святого Симона у 90-х роках століття, і жодного разу в Україні їх не виставляли.

Багато матеріалів радянського періоду ілюструють постаті митрополита Миколи (Юрика), священика Василя Романюка (майбутнього патріарха Володимира).

Окремою сторінкою виставки є матеріали про життя і діяльність почесного патріарха УПЦ КП Філарета (Денисенка). Служінню Церкві Його Блаженство присвятив сімдесят років життя, понад двадцять з яких присвячені створенню Єдиної Помісної Української православної церкви. Світлини про життя і діяльність Філарета, його облачення, видавничі проекти – усе це глядач побачить на відкритті виставки.

Будуть висвітлені й історичні події: об’єднавчий Собор – торік 15 грудня в Києві і вручення Томоса про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм предстоятелю – митрополитові Епіфанію 5-6 січня 2019 року в Туреччині.

У висвітленні теми «Православя. Україна. Історії» використані речі багатьох фондових груп ЛМІР. Тут є стародруки, періодичні видання 1920–1930-х років, фотографії того періоду. Будуть представлені сучасні видання і Соборів УАПЦ, а Галузевий державний архів СБУ надасть копії справ репресованих у 20–30-х роках століття діячів УАПЦ – митрополита Миколи Борецького, професора Володимира Чехівського, єпископа Макарія (Оксіюка).

Виставку підготовлено спільно з Волинським краєзнавчим музеєм, Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, Державним меморіальним музеєм Михайла Грушевського у Львові, Митрополією ПЦУ (Київ), Науковою бібліотекою ЛНУ імені Івана Франка (Львів).

Урочисте відкриття виставки «Православя. Україна. Історії» відбудеться 7 лютого о 16 годині у Львівському музеї історії релігії.

Куратор виставки – Людмила Ходькова, завідувач відділу «Православ».

Триватиме виставка до 13 травня.

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