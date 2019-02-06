ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові патрульні затримали юнака з наркотиками

Наталя Дуляба

|

Сьогодні вночі, 6 лютого, на перехресті вулиць Стрийська – Наукова інспектори затримали позашляховик Jeep Cherokee за порушення Правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

«При перевірці документів у водія патрульні побачили, що пасажир на задньому сидінні помітно нервується. Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку всіх осіб, які перебували в автомобілі. У 23-річного пасажира виявили металеву коробку, в якій були сховані два пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчих та експерта. А на водія винесли постанову за порушення ПДР.

Фото: патрульна поліція

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...