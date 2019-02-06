У Львові патрульні затримали юнака з наркотиками

Сьогодні вночі, 6 лютого, на перехресті вулиць Стрийська – Наукова інспектори затримали позашляховик Jeep Cherokee за порушення Правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

«При перевірці документів у водія патрульні побачили, що пасажир на задньому сидінні помітно нервується. Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку всіх осіб, які перебували в автомобілі. У 23-річного пасажира виявили металеву коробку, в якій були сховані два пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчих та експерта. А на водія винесли постанову за порушення ПДР.

Фото: патрульна поліція