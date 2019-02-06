У Червонограді із шостого поверху лікарні випав чоловік

Вчора, 5 лютого, орієнтовно о 18:25 год. до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Червонограді із вікна місцевої лікарні випав пацієнт. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.
Поліцейські встановили, що з вікна шостого поверху випав 39-річний місцевий мешканець, який перебував на стаціонарному лікуванні. Медики кілька годин боролися за його життя, однак чоловік помер.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Наталя Дуляба