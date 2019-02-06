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У Червонограді із шостого поверху лікарні випав чоловік

Наталя Дуляба

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Вчора, 5 лютого, орієнтовно о 18:25 год. до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Червонограді із вікна місцевої лікарні випав пацієнт. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Поліцейські встановили, що з вікна шостого поверху випав 39-річний місцевий мешканець, який перебував на стаціонарному лікуванні. Медики кілька годин боролися за його життя, однак чоловік помер.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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