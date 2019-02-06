Що пропонує Львівська національна опера цього тижня?

Львівський національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької запрошує шанувальників оперного та балетного мистецтва на інтригуючі та захопливі вистави цього тижня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської опери.

Перелік подій Львівської опери на тиждень:

Четвер, 7 лютого – опера «Дон Паскуале» Гаетано Доніцетті

Музика італійського оперного композитора Гаетано Доніцетті закохує в себе з першої ноти! Вона легка і натхненна, сповнена ліричною наївністю та ніжною мелодикою. Кожний твір Доніцетті – це плетиво хитромудрих історій, саме тому сюжет кожної з опер завжди інтригує. Опера «Дон Паскуале» наповнена інтригами та пікантними веселощами в добрих традиціях італійської комічної опери. З року прем’єри (1843) і до сьогодні опера не сходить зі сцен оперних театрів. В сучасній режисерській постановці опера «Дон Паскуале» відкрила 118 Сезон Львівської Опери. Історія багатого Дона Паскуале, який мріє про молоду наречену розгорнеться перед глядачами у трьох діях. Головний герой бажає спекатись від свого племінника Ернесто, одруживши його на багатій наречені. Та старий довірливий Дон Паскуале навіть не здогадується, до яких хитрощів можуть вдатись самі жінки, щоб отримати бажане.

Початок о 18:00, квитки на виставу «Дон Паскуале».

П’ятниця, 8 лютого – Вечір одноактних балетів

Гран па з балету «Пахіта» Л. Мінкуса;

«Кармен-сюїта» Ж. Бізе – Р. Щедріна;

Балетна сцена «Ніч вальпургії» з опери «Фауст» Ш. Гуно.

Всіх поціновувачів балетного мистецтва Львівська Опера запрошує незабутньо провести вечір п’ятниці.

Фінальне Гран-па із балету «Пахіта» австрійського композитора Людвіга Мінкуса – це приклад виточеного класичного балету, з усіма збереженими канонами балетної хореографії.

Натомість історія циганки Кармен та закоханого в неї солдата Хозе є синонімом слова пристрасть та фатум. «Кармен-сюїта» Родіона Щедріна створена на основі музики Жоржа Бізе, який є автором знаменитої опери «Кармен», мелодії якої знає кожен.

Ще однією балетною мініатюрою вечора стане балетна сцена опери «Фауст», знана як «Ніч Вальпургії». Автор «Фауста» – француз Шарль Гуно, окрім виточеної манери французького романтизму, наділив своє творіння яскравим темпераментом та чуттєвістю. Цікаво, що в далекому 1859 році, коли «Фауст» вперше був поставлений в Парижі – жодного успіху постановка не зазнала. І лише через 10 років, після того, як Гуно переробив постановку та додав ефектну балетну сцену «Ночі Вальпургії», опера шалено полюбилась публіці. Шабаш відьом та усі принади життя, які обіцяє Мефістофель Фауста, щоб відволікти його від думок про Маргариту, – не може залишити публіку без емоцій.

Початок о 18:00, квитки на Вечір одноактних балетів

Неділя, 10 лютого – «Білосніжка та семеро гномів»

Улюблені казки дитинства – на сцені Львівської національної опери! Мабуть, балет – це найкращий жанр для відтворення казкової та магічної атмосфери. Витончені па, балетні фігурації та дивовижна плавність кожного руху не може не зачарувати. Це можливість поринути в казковий світ та без жодного слова прожити історію разом з артистами. Балет «Білосніжка та семеро гномів» польського композитора Богдана Павловського полюбилась найменшим глядачам у різних країнах світу. Популярна казка братів Грімм про добру Білосніжку навчає дружби, справедливості та показує, якою є справжня краса людського серця. А на сцені, історія Білосніжки замерехтить так яскраво, як лише може намалювати дитяча уява. Танці маленьких гномів та самої Білосніжки, дивовижні лісні звірі та птахи, підступність злої королеви та справжнє кохання! Завітайте з дітьми до Львівської національної опери на балет «Білосніжка та семеро гномів» – навчайте мистецтва та краси з самого дитинства!

Початок о 12:00, квитки на балет «Білосніжка та семеро гномів »

Неділя, 10 лютого – «Наталка-Полтавка»

Усі барви українського побуту XIX століття – в знаменитій опері «Наталка-Полтавка» українського романтика Миколи Лисенка. Це твір, який відкриває українську культуру для тих, хто прагне її зрозуміти чи намилуватись нею. Окрім цього, опера «Наталка-Полтавка» – це доказ експресивної ментальності, чуттєвості та співочості української душі. Вона не поступається знаним італійським операм, адже не просто зачаровує мелодикою пісень та арій, а й інтригує сюжетом.

З часу появи опери на сценах театру в 1889 році, історія, за мотивом українського класика Івана Котляревського, про красуню Наталку не втрачає своєї популярності. Кохання Петра та Наталки, хитрощі вдови Терпилихи, яка бажає видати заміж доньку за нелюбого та багатого возного Тетерваковського – усе в кращих традиціях національної опери. На фоні мальовничих краєвидів, народного фольклору, яскравості вбрань та звичаїв, – опера «Наталка-Полтавка» стає доброю традицією завітати в Львівську національну оперу на свято емоцій!

Початок о 18:00, квитки на оперу «Наталка-Полтавка».