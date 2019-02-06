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Посадовці Трускавецької міськради «заробили» більше ста тисяч на ремонті квартири для сироти

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили посадовців Трускавецької міської ради на зловживанні службовим становищем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що особи, скориставшись службовим становищем, завищили вартість виконаних ремонтних робіт і в січні цього року розтратили 133 000 гривень.

Ці кошти призначались на ремонт квартири, яку місцева влада Трускавця придбала для дитини-сироти. Однак дотепер ці виконали не повністю.

Дрогобицька місцева прокуратура внесла відомості до ЄРДР за ознаками вчинення службовцями Трускавецької міської ради кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, – 5 років позбавлення волі.

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