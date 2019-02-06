Одного з керівників Держпродспоживслужби затримали на хабарі

Посадовця Держпродспоживслужби затримали на хабарі у 50 тисяч гривень. Про це повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції, передає Львівський портал.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність, організовану керівництвом структурного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

В межах кримінального провадження було встановлено, що один з керівників управління налагодив схему вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності.

Кошти вимагав за виготовлення ветеринарних сертифікатів (паспортів) міжнародного зразка.

Вчора, 5 лютого, під час одержання чергової частини неправомірної вигоди, а саме 6 тисяч гривень, фігуранта було затримано працівниками поліції та прокуратури.

В ході слідства було задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди на суму у понад 50 тисяч гривень.

Слідчим управлінням поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.