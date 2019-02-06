ОСТАННІ НОВИНИ

Одного з керівників Держпродспоживслужби затримали на хабарі

Соломія Григор'єва

|

Посадовця Держпродспоживслужби затримали на хабарі у 50 тисяч гривень. Про це повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції, передає Львівський портал.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність, організовану керівництвом структурного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

В межах кримінального провадження було встановлено, що один з керівників управління налагодив схему вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності.

Кошти вимагав за виготовлення ветеринарних сертифікатів (паспортів) міжнародного зразка.

Вчора, 5 лютого, під час одержання чергової частини неправомірної вигоди, а саме 6 тисяч гривень, фігуранта було затримано працівниками поліції та прокуратури.

В ході слідства було задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди на суму у понад 50 тисяч гривень.

Слідчим управлінням поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...