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На Львівщині затримали псевдомінера із Запоріжжя

Соломія Григор'єва

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37-річному жителю Запоріжжя, який 2 лютого здійснив неправдиве повідомлення про замінування готелю, оголошено підозру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Того дня, близько 19.10 год, вказаний громадянин зателефонував зі свого мобільного на спецлінію оператора «102» та, представившись російським терористом, сказав, що замінував готель у Солонці.

На місце події одразу ж виїхали співробітники ГУ НП у Львівській області, вибухо-технічна служба, працівники обласної Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціалісти аварійної-газової служби, лікарі та кінологи.

Після евакуації людей, фахівці розпочали пошук вибухового пристрою, проте, не знайшли.

Відтак, зловмисника затримано, а за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей).

Крім цього, учора 5 лютого, Пустомитівський районний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – тримання під вартою (із заставою у 34 тис грн).

Тепер за вчинене правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

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