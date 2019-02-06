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На Львівщині викрали військове обладнання, яке подарували США

Андрій Котенський

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань викрили факт розкрадання майна зі складу військової частини на Львівщини на суму 4 529 933 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДБР.

 

За даними відомства, у листопаді 2018 року з однієї з військових частин на Львівщині невідомі особи викрали 7 тепловізійних прицілів марки ARCHER та 8 приладів нічного бачення. Оптичні прилади були виділені Україні урядом США в рамках програми міжнародної технічної допомоги.

За версією слідства, викрадення військового майна відбулося через недбале ставлення начальника складу ракетно-артилерійського озброєння до обліку та збереження ввіреного майна.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб. На даний час слідчими територіального управління ДБР у місті Львові, проводиться комплекс слідчих дій з розшуку та повернення викраденого військового майна. Процесуальне керівництво здійснює Військова прокуратура Львівського гарнізону.

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