На Львівщині відбулись збори сержантів бойових підрозділів

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, навчальних підрозділів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, відбулися збори з головними сержантами підрозділів військових частин Збройних Cил України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОУ Львів.

Під час перебування на Львівщині сержанти побували на практичних заняттях із застосуванням новітніх технологій підготовки артилерійських та піхотних підрозділів, зокрема, із застосуванням пневматичної зброї. Окрім того, їм було продемонстровано навчально-тренувальний комплекс призначений для відпрацювання бойових дій в місцевості зі щільною забудовою, ділянки сучасного військового стрільбища, аудиторна та спортивні бази й багато іншого.

Учасники зборів оглянули можливості нещодавно створених «Школи підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів» та «Школи пожежників», 49 Навчального центру розвідки, Центру імітаційного моделювання бойових дій тощо. Крім того, окремим пунктом програми перебування було визначено ознайомлення із умовами проживання особового складу у нещодавно заселених казармах покращеного планування, зведених за програмою «184 гуртожитки».

Метою зборів була демонстрація сучасних об’єктів навчально-матеріальної бази 184 Навчального центру й Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що входять до складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також ознайомлення сержантського складу із новітніми формами та методами підготовки особового складу тактичних підрозділів, зокрема за стандартами НАТО.