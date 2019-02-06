На Львівщині в житловому будинку згоріла жінка

У Пустомитівському районі на пожежі загинула жінка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 5 лютого, о 10:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в cелі Годовиця Пустомитівського району. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі двохповерхового житлового будинку.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 25 ДПРЧ м. Пустомити. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі.

Під час здійснення розвідки пожежі рятувальники виявили у будинку тіло жінки, 1964 року народження. Жінка, що загинула, була родичкою власниці помешкання.

Пожежу локалізували о 11:07 та ліквідували о 11:13 у складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 6 кв.м.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

Фото: ДСНС