Львівські копи випадково затримали чоловіка, що перебував у міжнародному розшуку

У Львові поліцейські охорони викрили зловмисника, котрий перебував в міждержавному розшуку. Про підозрілого чоловіка, котрий «зазирає у вікна квартир» у поліцію повідомили небайдужі львів’яни. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні поліції охорони Львівщини.

Сьогодні, 6 лютого, близько 11.00 на оперативну лінію “102” надійшло повідомлення про підозрілого чоловіка, котрий «зазирає у вікна квартир» у будинках на вулиці Патона у Львові. В цей район відправили групу реагування поліції охорони.

Правоохоронці виявили підозрілого чоловіка та, встановивши його особу, з’ясували, що він перебуває у міждержавному розшуку за підозрою у скоєнні низки злочинів. З3-річного зловмисника було доставлено у Залізничний відділ поліції.