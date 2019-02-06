Львівська біатлоністка виступить на юнацькому олімпійському фестивалі

Львівська біатлоністка Юлія Городна виборола право участі в юнацькому олімпійському фестивалі в Сараєво. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Вихованка обласного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту (м. Новояворівська) Юлія Городна змагатиметься у ХІV зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який цьогоріч відбудеться 9 – 16 лютого в місті Сараєво (Боснія та Герцеговина).

Юлія єдина біатлоністка з Львівщини, яка виборола право участі в цьому фестивалі, завдяки успішному виступу на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в словацькому місті Брезно-Осрблі.

Змагаючись вперше на таких представницьких змаганнях, Юлія Городна (тренер – Андрій Іващишин) показала в складі збірної команди України хороші результати серед дівчат.

До слова, збірна команда України з біатлону здобула на світовій юніорській першості 5 місце в загальному медальному заліку.

Вітаємо юну біатлоністку та її тренера, й бажаємо не зупинятись на досягнутому.