Львів’янин намагався в трусах провезти через кордон наркотики

На Чернігівщині прикордонники затримали галичанина, який намагався провести наркотики у спідній білизні. Львів’янина, який перетинав кордон за кермом легкового автомобіля «Mercedes Sprinter», київської реєстрації затримали сьогодні в ночі в пункті пропуску «Порубне».Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби України, передає Львівський портал.

У Чернівецькій області на одному з пунктів пропуску службовий собака допоміг правоохоронцям виявити водія, що намагався вивести з України наркотики та валюту.

Під час спілкування з водієм, спрацював службовий собака. «Чотирьох лапий» дав зрозуміти прикордонникам, що чоловік щось приховує. Провівши особистий огляд водія, під спідньою білизною правоохоронці виявили поліетиленовий пакет з речовиною яку попередньо ідентифікували як амфетамін.

Поряд з цим, в ході огляду мікроавтобуса прикордонниками та митниками виявлено майже 17,4 тисячі незадекларованих фунтів стерлінгів (близько 600 тисяч гривень), а також 150 пачок сигарет марки «Parliament» та «Kent», прихованих від прикордонно-митного контролю.

Усе заборонене у чоловіка вилучено в тому числі й транспортний засіб, який оцінено в 550 тисяч гривень.