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«Електрон» створив новий пасажирський автобус

Соломія Григор'єва

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Концерн «Електрон» виготовив новий пасажирський автобус, який відрізняється від базової моделі. Його замовила миколаївська компанія ДП «СК «Ольвія». Про це йдеться на сторінці «Електрону» у Facebook, передає Львівський портал.

 

Новий автобус має двохдверне виконання, за рахунок чого збільшено кількість пасажирських сидінь (37 сидінь), загальна місткість салону – 90 пасажирів.

Автобус має кілька систем гальмування – двоконтурну пневматичну систему EBS (яка включає ABS та ASR) з дисковими гальмами, стоянкове та світлофорне гальма. Бортовий комп’ютер з сенсорними дисплеями, за допомогою САN системи здійснює управління всіма системами автобуса та повну діагностику їх роботи. Всі деталі салону, в тому числі обшивка крісел виконані з незаймистих матеріалів. Автобус обладнаний сучасною системою «розумного» клімат-контролю (кондиціювання та опалення).

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