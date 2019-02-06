Двоє львів’ян потрапило до лікарні через отруєння чадним газом

У Львові двоє молодих людей потрапило до лікарні з отруєнням чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 5 лютого, близько 22:30 год. у Львові по вулиці Збоїща (Шевченківський район), в приватному житловому будинку, отруїлись, ймовірно, чадним газом, 2 особи – 1999 та 1989 року народження. Потерпілих доставлено до Львівської ОКЛ.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно Львівський портал розповідав, що робити при ознаках отруєння чадним газом та як вберегтися від тихого вбивці.