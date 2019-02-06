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Де сьогодні у Львові не буде гарячої води?

Соломія Григор'єва

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Сьогодні гарячу воду отримують 1069 споживачів підприємства. Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 39 будинків у Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань теплообмінників гарячого водопостачання у ЦТП-11 (вул. Антоненка-Давидовича, 3а) та ЦТП-17 (вул. Трильовського, 1а), призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Антоненка-Давидовича, 1,3,7,9, вул. Кавалерідзе, 2,4, вул. Сихівська, 7, 9, 15, 17, 19, вул. Антонича, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, вул. Коломийська, 18, вул. Трильовського, 1, 5, 7. Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні, 6 лютого, до кінця дня.

У зв’язку з ремонтом транзитного трубопроводу гарячого водопостачання у житловому будинку на вул. Хоткевича, 44, призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Хоткевича, 40, 42, 44, 46.

Також через ремонт лінії електрокабелів до ТП-1270, який проводить ПАТ «Львівобленерго», призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Хоткевича, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, а також вул. Чукаріна, 1, 7, 11. Подачу гарячої води буде відновлено після завершення ремонтних робіт «Львівобленерго».

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