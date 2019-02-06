Чотирьох львів’ян оштрафували за заміну дерев’яних вікон на пластикові в історичних будинках міста

Адміністративна комісія Львівської міськради розглянула 8 протоколів щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини. По 4 протоколах на фізичних осіб було накладено максимальні штрафи в розмірі 1700 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Зокрема, адміністративна комісія наклала максимальний штраф у розмірі 1700 грн на власника нежитлових приміщень — фізичну особу, яка провела роботи по встановленню пластикових вікон і дверей в будинку на вул. Новий Світ.

Також штрафи у розмірі 1700 грн накладено на власників квартир в будинках на вул. Городоцька, 61 (2 квартири) і вул. Гоголя, 14, які провели заміну дерев’яних вікон/дверей на пластикові у своїх помешканнях.

Натомість справи по 4 протоколах складених на власників квартир в будинку на вул. Городоцька, 61 (4 квартири) перенесли на наступне засідання.

Нагадаємо, адміністративна комісія розглядає виключно адміністративні спори про адміністративні правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, а саме справи про адміністративні правопорушення, які передбачені ст. 92 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Фото: ЛМР