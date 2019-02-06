Біля Львова легковик смертельно травмував жінку, що раптово вибігла на дорогу

Неподалік Львова автомобіль насмерть збив жінку, яка перебігала через дорогу поза пішохідним переходом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 5 лютого, о 18:40 год. на автодорозі «Київ-Чоп» між селами Ков’ярі та Солонка (біля АЗС «ОККО») водій автомобіля «Шкода Фабія», мешканець Львова здійснив наїзд на пішохода, мешканку села Новосілки-Опарські Миколаївського району 1975 року народження, яка раптово вийшла на проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинула на місці події до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

Обставини події встановлюються.