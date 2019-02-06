23-річна львів’янка пограбувала туриста з Туреччини

У Львові поліцейські викрили зловмисницю, причетну до крадіжки в іноземця. Збитки, заподіяні чоловікові, становлять близько 25 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції звернувся за допомогою 32-річний громадянин Туреччини, який приїхав у Львів у якості туриста. Чоловік повідомив, що 1 лютого з кишені його куртки викрали мобільний телефон вартістю 25 300 гривень.

Поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетна раніше судима 23-річна львів’янка. Їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.