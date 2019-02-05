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Зірку «Орла і Решки», яка гостювала в анексованому Криму, не впустили в Україну

Соломія Головіна

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Відому російську ведучу Анастасію Івлєєву не пропустили на територію України. Причиною стало те, що зірка «Орла і Решки» в 2017 році відвідувала анексований Крим. При чому вона літала на півострів з території РФ, передає «РБК-Україна».

 

Як розповіли українські прикордонники, 27-річна Івлєєва прилетіла до Києва рейсом з Мінська. В ході прикордонного контролю і з’ясувалося, що відеоблогерша перебувала в Криму два роки тому.

Як інформує видання, ведуча розповіла, що на півострів вона їздила відпочивати і потрапила з території Російської Федерації авіаційним транспортом.

Через порушення законів України громадянці держави-агресору було відмовлено в перетині кордону і заборонено в’їзд в нашу країну на три роки.

Також Івлєєва поповнила ряди інтернет-представництва Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, світу, безпеки громадян, більш відомого під назвою «Миротворець».

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