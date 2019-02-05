З Італії екстрадували зловмисника, який у Львові застрелив 50-річного чоловіка

Правоохоронці доставили з Італії 45-річного українця, якого розшукували з 2015 року через підозру у вбивстві львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України.

У вересні 2015 року до одного з будинків у Львові на автомобілі BMW під’їхали невідомі особи у камуфляжній формі і розстріляли 50-річного чоловіка. Від отриманих поранень він загинув.

Невдовзі зазначену іномарку з номерами на чорному фоні правоохоронці знайшли у середмісті. Причетним до смерті львів’янина виявився один з учасників місцевої організованої злочинної групи, який був раніше судимий за розбійні напади.

Поліцейські здобули достатньо підстав для притягнення винного до відповідальності за скоєний злочин, однак він переховувався від слідства, а згодом залишив Україну. Наприкінці 2016 року зловмисника оголосили у міжнародний розшук.

Лише згодом оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що зловмисник ховається на території Італії. Спільними силами українських та італійських правоохоронців, Інтерполу втікача нещодавно затримали неподалік міста Неаполь та доправили в Україну.

Правоохоронці оголосили йому підозру за п.12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Галицький районний суд міста Львова вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Нацполіція