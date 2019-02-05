Майже половина витрат українців йде на продукти

Частка витрат українців на продукти харчування і безалкогольні напої склала 44,5%. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Держслужби статистики за третій квартал 2018 року, передає Korrespondent.net.

За даними опитування, у середньому на продукти харчування одне домогосподарство з 2,11 людини витрачала 3332,29 грн на місяць.

Найбільшу частку (23%) у структурі витрат займали м’ясо і м’ясопродукти, на які йшло 801,43 грн на місяць. У той же час сало займає лише 2% витрат (71,44 грн).

Окрім того, 15,8% витрат припадає на хліб і хлібопродукти (552,71 грн), 12,8% – на молоко, сир і яйця (444,45 грн).

На овочі, включаючи картоплю, громадяни витрачають 8,0% (279,45 грн), на фрукти – 6,1% (213,08 грн).

При цьому в Держстаті стверджують, що на оплату комунальних послуг українці в середньому витрачали 8,0% (601,94 грн на місяць) від загальних грошових витрат.

На алкогольні напої витрачали 1,3% (86,15 грн), на тютюнові вироби – 2,3% (174,19 грн).

На одяг і взуття середнє домогосподарство витрачало 6,3% (475,09 грн), на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла – 2,7% (205,75 грн), на охорону здоров’я – 4,2% (311,59 грн), транспорт – 4,6% (343,29 грн), зв’язок – 2,9% (216,59 грн), відпочинок і культуру – 2,6% (192,26 грн), освіту – 1,3% (98,70 грн), ресторани і готелі – 3,8% (286,19 грн), різні товари і послуги – 3,2% (240,00 грн).

В цілому споживчі грошові витрати домогосподарств складають 89,5% (6697,39 грн на місяць).

Неспоживацькі грошові витрати становлять 10,5% (788,65 грн на місяць). З них витрати на особисте підсобне господарство – 139,66 грн, допомога родичам, іншим особам – 242,20 грн, покупку нерухомості – 32,00 грн, капітальний ремонт, будівництво житла та інших будівель – 40,83 грн, покупку акцій, сертифікатів, валюти, вклади в банки – 314,41 грн, аліменти – 7,93 грн, податки, збори, внески – 1,06 грн, інші витрати – 10,56 грн.

Опитування було проведене Державною службою статистики серед 8081 домогосподарства. Середній розмір домогосподарства – 2,11 особи.