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У Пустомитівському районі зіткнулися фура та КамАЗ: є постраждалий

Соломія Головіна

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Неподалік села Давидів Пустомитівського району зіткнулися фура та КамАЗ. В результаті цього постраждав один з водіїв.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

 

Аварія сталася 4 лютого близько 14.25 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Давидів Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль КамАЗ, за кермом якого перебував 42-річний мешканець Турківського району та автопоїзд «Рено», яким керував мешканець Івано-Франківщини. Внаслідок зіткнення водій КамАЗу отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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