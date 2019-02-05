У Пустомитівському районі зіткнулися фура та КамАЗ: є постраждалий

Неподалік села Давидів Пустомитівського району зіткнулися фура та КамАЗ. В результаті цього постраждав один з водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася 4 лютого близько 14.25 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Давидів Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль КамАЗ, за кермом якого перебував 42-річний мешканець Турківського району та автопоїзд «Рено», яким керував мешканець Івано-Франківщини. Внаслідок зіткнення водій КамАЗу отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.