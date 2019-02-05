У Львові «зґвалтована» жінка нацькувала на поліцейських собаку

У Львові стався курйозний випадок, коли жінка повідомила правоохоронцям про своє зґвалтування, а коли ті прибули на виклик та хотіли арештувати зловмисника – вона нацькувала на поліцейських собаку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

За даними патрульних, це міг бути неправдивий виклик про зґвалтування, утім коли правоохоронці дійсно виявили порушника закону, жінка нацькувала на поліцейських собаку.

«Вчора, близько 15 години, екіпаж патрульних 1 батальйону отримав повідомлення про зґвалтування. Заявниця розповіла, що її побили та зґвалтували в квартирі на вулиці Куліша. Після цього зв’язок з нею обірвався. Патрульні негайно вирушили на місце події та почали обходити всі квартири в будівлі. На третьому поверсі вони побачили 39-річну жінку, яка виглядала через вікно. Під час спілкування вона повідомила, що нічого не чула, проте поводилася підозріло та схвильовано. Патрульні запідозрили, що це може бути заявниця і на неї здійснює тиск хтось в квартирі, щоб вона мовчала. Її попросили відчинити двері, щоб офіцери могли переконатися, що її життю нічого не загрожує. Жінка завагалася, проте відкрила двері. В квартирі нікого не було, однак згодом, патрульні почули, що хтось ховається в шафі», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Виявилося, що захований у шафі чоловік перебуває у розшуку і коли поліціянти спробували його доставити у відділок – заявниця нацькувала собаку.

«Інспектори встановили, що 28-річний чоловік, який ховався у шафі, перебуває у розшуку Луцьким відділом поліції за підозрою у вчиненні крадіжки. Патрульні повідомили, що чоловіка буде затримано та доставлено до відділу поліції. Це почула жінка і подала собаці, яка була в квартирі, команду «Фас». Тварина накинулася на поліцейського та вкусила його за ногу», – йдеться у повідомленні.

Під загрозою застосування вогнепальної зброї до тварини жінка таки закрила свого пса у ванній кімнаті, а після всього цього відмовилася писати заяву про «зґвалтування».

«На місце викликали слідчих. Жінка від написання заяви про зґвалтування відмовилася. Вона розповіла, що в неї виник конфлікт з затриманим і тому подзвонила на «102». За це на неї винесли постанову за «завідомо неправдивий виклик». Крім цього, жінці загрожує кримінальна відповідальність за інцидент з собакою. Патрульного завезли в лікарню для огляду лікарями. В подальшому справою займаються слідчі», – йдеться у повідомленні.