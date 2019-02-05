ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові «зґвалтована» жінка нацькувала на поліцейських собаку

Андрій Котенський

|

У Львові стався курйозний випадок, коли жінка повідомила правоохоронцям про своє зґвалтування, а коли ті прибули на виклик та хотіли арештувати зловмисника – вона нацькувала на поліцейських собаку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

За даними патрульних, це міг бути неправдивий виклик про зґвалтування, утім коли правоохоронці дійсно виявили порушника закону, жінка нацькувала на поліцейських собаку.

«Вчора, близько 15 години, екіпаж патрульних 1 батальйону отримав повідомлення про зґвалтування. Заявниця розповіла, що її побили та зґвалтували в квартирі на вулиці Куліша. Після цього зв’язок з нею обірвався. Патрульні негайно вирушили на місце події та почали обходити всі квартири в будівлі. На третьому поверсі вони побачили 39-річну жінку, яка виглядала через вікно. Під час спілкування вона повідомила, що нічого не чула, проте поводилася підозріло та схвильовано. Патрульні запідозрили, що це може бути заявниця і на неї здійснює тиск хтось в квартирі, щоб вона мовчала. Її попросили відчинити двері, щоб офіцери могли переконатися, що її життю нічого не загрожує. Жінка завагалася, проте відкрила двері. В квартирі нікого не було, однак згодом, патрульні почули, що хтось ховається в шафі», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Виявилося, що захований у шафі чоловік перебуває у розшуку і коли поліціянти спробували його доставити у відділок – заявниця нацькувала собаку.

«Інспектори встановили, що 28-річний чоловік, який ховався у шафі, перебуває у розшуку Луцьким відділом поліції за підозрою у вчиненні крадіжки. Патрульні повідомили, що чоловіка буде затримано та доставлено до відділу поліції. Це почула жінка і подала собаці, яка була в квартирі, команду «Фас». Тварина накинулася на поліцейського та вкусила його за ногу», – йдеться у повідомленні.

Під загрозою застосування вогнепальної зброї до тварини жінка таки закрила свого пса у ванній кімнаті, а після всього цього відмовилася писати заяву про «зґвалтування».

«На місце викликали слідчих. Жінка від написання заяви про зґвалтування відмовилася. Вона розповіла, що в неї виник конфлікт з затриманим і тому подзвонила на «102». За це на неї винесли постанову за «завідомо неправдивий виклик». Крім цього, жінці загрожує кримінальна відповідальність за інцидент з собакою. Патрульного завезли в лікарню для огляду лікарями. В подальшому справою займаються слідчі», – йдеться у повідомленні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...