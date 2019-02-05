У Львові відреставрували будинок, де мешкав Євген Петрушевич

Торік у Львові проводилися реставраційні роботи у 9 будинках. У 3 будинках роботи будуть продовжені цього року, а у 6 будинках реставрація завершена. Серед завершених об’єктів – будинок на вул. Винниченка, 2, де мешкав Євген Петрушевич. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На замовлення управління охорони історичного середовища у 2017 році було розроблено проектно-кошторисну документацію „Ремонтно-реставраційні роботи фасаду будинку — пам’ятки архітектури на вул. В. Винниченка, 2“ на суму 24,2 тис грн. Відповідно у 2018 році на замовлення нашого управління було розпочато ремонтно-реставраційні роботи фасаду. Вартість будівельних робіт становила 666 тис 934 грн. Виконавець робіт — ТзОВ „Еталон-Ком“. Роботи завершили. У 2017 році на замовлення Личаківської районної адміністрації було проведено ремонт даху будинку на вул. Винниченка, 2», — зазначила начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

За її словами, цей будинок багатий декором, багатий ліпниною і має дуже гарну балконну решітку. Євген Петрушевич жив тут 1892 до 1896 рік.

За інформацією управління охорони історичного середовища ЛМР загалом у 2018 році проводилися реставраційні роботи (ремонт даху і фасадів) у 9 будинках – пам’ятках архітектури. А саме: вул. Краківська, 34 (роботи завершено), вул. Листопадового Чину, 26 (роботи завершено), вул. Підвальна, 9, (роботи тривають), вул. М. Грушевського, 5 (роботи завершено), вул. Винниченка, 2 (роботи завершено), вул. Саксаганського, 11 (роботи тривають), вул. Т. Шевченка, 4 (роботи завершено), пл. ген. Григоренка, 5 (роботи завершено), пл. Міцкевича, 6/7 (роботи тривають).

У 2019 році ремонтно-реставраційні роботи заплановано провести у будинку на пр. Свободи, 11, вул. Б. Хмельницького, 56, вул. Івана Франка, 43.