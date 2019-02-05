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Цього року на Львівщині для 90 дітей-сиріт придбають житло

Соломія Головіна

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Впродовж року житлом на Львівщині планують забезпечити близько 90 дітей-сиріт та осіб з їх числа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Цього року ми першочергово будемо забезпечувати житлом осіб, у яких проходить граничний вік. Бо відповідно до законодавства можуть бути безкоштовно забезпечені житлом особи з числа дітей-сиріт віком до 23 роки. За два-три роки на Львівщині плануємо вирішити питання з забезпеченням житла для осіб з числа дітей-сиріт», – зазначив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

За його словами, на 2019 рік в обласному бюджеті закладено 7 млн грн, а також Львівщина отримала 16,5 млн грн субвенції з державного бюджету на придбання житла для осіб з числа дітей сиріт та осіб з числа, позбавлених батьківського піклування.

Також Володимир Лис зазначив, що в області планують створити 5 дитячих будинків сімейного типу, а також відкрити малий груповий будинок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у с.Бірки Яворівського району.

Окрім цього він додав, що власними домівками у 2018 році забезпечили 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2017 – 59, 2016 – 73, 2015 – 36.

«Торік з державного бюджету виділили майже 13, 5 млн гривень для забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з числа сиріт, а також 7 млн гривень з обласного бюджету. Ми придбали за кошти з державного бюджету 21 об’єкт для 28 дітей. За кошти місцевого бюджету купили 21 об’єкт для 45 дітей», – зазначив Володимир Лис.

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