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Сьогодні стартує реєстрація на ЗНО-2019

Соломія Григор'єва

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Сьогодні, 5 лютого, стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року. Абітурієнти матимуть зможу зробити це до 25 березня.

 

Цьогоріч на реєстрацію виділили менше часу, ніж в попередні роки, тому випускникам школи, студентам коледжу чи просто бажаючим вступити до університету краще не відкладати все на останній тиждень, зареєструватись та спокійно продовжити готуватись до ЗНО.

Кожен учасник тестування має право скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів з 11 запропонованих:

• української мови і літератури
• історії України
• математики
• біології
• географії
• фізики		 • хімії
• англійської мови
• іспанської мови
• німецької мови
• французької мови

Нагадаємо, Львівський портал зібрав всю необхідну для абітурієнта інформацію та покроково розповість, як правильно, легко та без «косяків» зареєструватись на цьогорічне тестування.

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