Поблизу Львова згоріла котельня ресторан-бару

У c. Солуки Яворівського району спалахнула котельня двоповерхового ресторан-бару. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 4 лютого о 12:11. Вже о 12:35 вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Вогнем знищено перекриття на площі 10 кв м та пошкоджено обшивку стін на площі 20 кв м, а також твердопаливний котел. До ліквідації пожежі залучили четверо чоловік особового складу та одну одиниця спецтехніки.

Обставини події встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.