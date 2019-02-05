Патрульні «на гарячому» затримали чотирьох грабіжників з судимістю

Львівські патрульні вкотре виявили осіб, що причетні до крадіжок з будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Позавчора ввечері, 3 лютого, патрульні отримали виклик на вулицю Богдана Хмельницького, де в приміщення нежитлового фонду проникли невідомі і ймовірно хочуть здійснити крадіжку. Екіпаж прибув на місце та застав двох чоловіків з ломами. Пояснити, що вони там роблять, особи не змогли. Їх перевірили в базі даних, і виявилося, що один з чоловіків, 25-річний мешканець Львова, вже був судимим, а зараз перебуває під адміннаглядом. На місце викликали слідчого Личаківського відділу поліції.

Вчора ввечері, 4 лютого, на вулиці Кульпарківській, охоронець будівлі побачив особу, яка проникла в приміщення. Сторож викликав патруль. Інспектори, які приїхали на місце, затримали чоловіка. Той почав запевняти, що проник в будівлю, щоб погрітися. Проте перевірка в базі показала, що 35-річний мешканець Львова вже неодноразово притягувався за крадіжки, грабежі, наркотики, шахрайство, а також неодноразово на нього вказували очевидці, як на такого, що причетний до вчинення правопорушення. На місце викликали слідчого Франківського відділу поліції. Охоронець написав заяву.

Під час патрулювання на вулиці Богдана Хмельницького, патрульні побачили двох громадян, які спробували уникнути зустрічі з інспекторами. Коли патрульні сказали їм зупинитися, ті почали бігти. Обох наздогнали та зупинили. В чоловіків виявили різні інструменти, які використовуються для взлому замків. Двоє вже були судимі за крадіжки та грабежі. Осіб передали слідчому Галицького відділу поліції для встановлення всіх обставин.