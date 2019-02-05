На Львівщині стартує «полювання» за продавцями первоцвітів

На території Львівщини стартувала операція «Первоцвіт-2019», в межах якої екологи спільно з правоохоронцями та активістами проводитимуть рейди у місцях продажу квітів, що занесені до Червоної книги. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Як зауважують екологи, саме напередодні Дня святого Валентина (14 лютого) на Львівщині розпочинається активний продаж первоцвітів, які занесені до Червоної книги України: підсніжників, білоцвітів, шафрану Гейфеля, рябчика шахового.

«Внаслідок незаконного збору і продажу знищується велика кількість ранньоквітучих рослин. Масовий збір на продаж цих рідкісних рослин призводить до послаблення, а у невеличких місцезростаннях – до повного пригнічення насіннєвого поновлення. Крім цього, дуже часто первоцвіти знищуються з кореневою частиною, що призводить до фізичного знищення популяцій», – йдеться у повідомленні.

Відтак в області екологи разом із правоохоронцями, представниками Державної лісової охорони та активістами розпочинають рейди, під час яких шукатимуть порушників, які зривають і продають рідкісні первоцвіти. Робота буде зосереджена в місцях збору та збуту рослин, шляхах перевезення, на залізничних вокзалах, а також у пунктах пропуску через державний кордон.

Відтак згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення на порушників порядку придбання чи збуту первоцвітів чекатиме штраф, розміром від 1 700 до 3 655 гривень, а також конфіскація рослин. Отримані кошти спрямовуватимуть у місцеві фонди охорони навколишнього середовища.

Екологи закликають мешканців Львівщини берегти рідкісні весняні квіти, які хижацьким способом знищують заради фінансової вигоди, а також пропонує місцевим органам виконавчої влади прийняти відповідні рішення щодо охорони червонокнижних рослин, заборони торгівлі ними на ринках та поза їх межами.