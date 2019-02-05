Львів’ян запрошують на 7-ий Форум місцевого самоврядування

Цієї весни, 15 березня, у в Центрі Митрополита Андрея Шептицького відбудеться сьомий Форум місцевого самоврядування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Головними темами для дискусій та всезагального обговорення будуть питання перетворення результатів децентралізації в підвищення якості життя громадян, про підзвітність та відкритість систем врядування. Також поговоримо про можливість реформування органів державної влади

Сьомий форум збере понад 200 учасників зі всієї України, реєстрація є обов’язковою та актуальною до 28 лютого 2019 року. Організаторами форуму є команда К У Інститутуміста, Львівська міська рада та міжнародні організації.

Олександр Кобзарев, директор Інститут міста, наголошує, на тому, що тема місцевого самоврядування є дуже актуальною для сучасного розвитку нашої держави. Місцеве самоврядування має в собі основу всіх економічних та соціальних перетворень держави, провідна роль міст — підвищення рівня якості життя громадян, а також побудова демократії.

«На форумі зустрінуться всі зацікавлені сторони, які так чи інакше впливають на темпи та результати реформи місцевого самоврядування: представники державної влади, представники Верховної Ради України, представники муніципалітетів та об’єднаних територіальних громад. Також учасниками форуму будуть міжнародні експерти та громадські активісти, які пропагують та створюють умови для якнайкращого виконання принципів децентралізації в України», — додає Олександр Кобзарев, директор Інститут міста.

Актуальна інформація: http://city-institute.org та https://www.facebook.com/city.institute.lviv