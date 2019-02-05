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Частина Львова залишилась без світла. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 5 лютого, через проведення необхідних ремонтних робіт у Львові знеструмили низку вулиць. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Сьогодні до 17:00 год. світла не матимуть мешканці таких вулиць: Поповича, Стадників, Лаврівського, Наукова, 10, Торф’яна, Покутська, Вербова, Ржегоржа, Мурашка, Вербова, Могильницька,Тракт Глинянський, 139, 147а, Мазепи, 12, Тичини, 18.

З 10:00 до 17:00 год. подачу електроенергії призупинили на вулиці: Ковельська, Грядкова, Польова, Кишинівська, Холодноярська, Кукурудзяна, 63-102.

Також із 09:00 год. світло вимкнули жителям таких вулиць у Брюховичах: Малинова, Кленова, Стикова, Хвойна, Жасминова, Насипна. Електроенергію обіцяють повернути о 17:00 год.

Львівобленерго просить вибачення за тимчасові незручності.

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