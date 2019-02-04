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За добу на Львівщині сталося дві ДТП із потерпілими

Андрій Котенський

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За минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 39 дорожньо-транспортних пригод, з них дві – з потерпілими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними правоохоронців, 11 автопригод стались на дорогах області, ще 28 – у Львові. Внаслідок ДТП четверо осіб були травмовані.

За наслідками інших пригод складено 37 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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