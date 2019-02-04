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Від початку року 20 жителів Львівщини загинуло під час пожеж

Соломія Григор'єва

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З початку року на Львівщині 20 людей загинули на пожежах. Інформацію про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

 

Один із останніх трагічних випадків стався сьогодні вранці, 4 лютого. Під час пожежі рятувальники в п’ятиквартирному житловому будинку в с. Сапіжанка Кам’янка-Бузького району виявили у ліжку тіло власника квартири, 1966 року народження.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань:

  • не залишайте маленьких дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
  • слідкуйте за станом та справністю електромережі;
  • не паліть цигарок у ліжку;
  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо;
  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
  • подбайте про захист помешкання при користуванні пічним або газовим опаленням.

При виникненні пожежі необхідно негайно викликати вогнеборців за номером «101», адже кожна хвилина має вирішальне значення!

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