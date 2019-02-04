Від початку року 20 жителів Львівщини загинуло під час пожеж

З початку року на Львівщині 20 людей загинули на пожежах. Інформацію про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Один із останніх трагічних випадків стався сьогодні вранці, 4 лютого. Під час пожежі рятувальники в п’ятиквартирному житловому будинку в с. Сапіжанка Кам’янка-Бузького району виявили у ліжку тіло власника квартири, 1966 року народження.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань:

не залишайте маленьких дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

не паліть цигарок у ліжку;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

подбайте про захист помешкання при користуванні пічним або газовим опаленням.

При виникненні пожежі необхідно негайно викликати вогнеборців за номером «101», адже кожна хвилина має вирішальне значення!