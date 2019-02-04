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У Старому Самборі за кермом «Ауді» затримали 19-річного юнака з наркотиками

Наталя Дуляба

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Вчора вночі, 3 лютого, орієнтовно о 01:25 год. у Старому Самборі патрульні зупинили автомобіль «Ауді А4», за кермом якого перебував 19-річний мешканець Старосамбірського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Під час спілкування правоохоронці виявили у юнака ознаки сп’яніння, проте він відмовився від проходження огляду із застосуванням приладу «Драгер».

Під час поверхневого огляду у порушника виявили пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору. Його вилучили та скерували на експертизу.

На хлопця склали протокол за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Також патрульні винесли на юнака постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).

За фактом виявлених наркотичних речовин правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Стаття передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

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