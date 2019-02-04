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У Львові затримали 21-річного злодія, що «обчистив» жителя Одещини

Соломія Григор'єва

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У Львові поліцейські викрили зловмисника, який обікрав мешканця Одеської області. Він заволодів грішми та документами чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Залізничний відділ поліції 2 лютого звернувся 31-річний житель міста Южне Одеської області. За словами чоловіка, близько 1.30 невідома особа викрала його барсетку, в якій знаходилось 900 доларів США та паспорт громадянина України. Загальна сума заподіяних збитків – 27 530 гривень.

Поліцейські з’ясували, що до скоєння правопорушення причетний 21-річний мешканець Закарпатської області. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Стаття передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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