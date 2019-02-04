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У Львові відійшла у вічність член ОУН Ярослава Мельничук

Соломія Головіна

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Сьогодні на 90-ому році життя у вічність відійшла член ОУН, львів’янка Ярослава Мельничук (Полюга). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Парастас відбудеться сьогодні, 4 лютого, о 19.00 год. у Храмі Святої Трійці УГКЦ (вул. Тершаківців, 11а). У цьому ж храмі завтра, 5 лютого, о 13.00 год. відбудеться і чин похорону. О 13.40 год. – виїзд на Личаківський цвинтар, де й відбудеться чин погребення.

Ярослава Мельничук (Полюга) народилась 17 липня 1929 року у Львові. Співпрацювати з ОУН почала під час навчання у Львівському медінституті у 1945−1949 рр. Перший арешт – у 1948 році. Тоді ж, за браком доказів вини, була звільнена. Удруге заарештована –у 1949 році. Упродовж 6 місяців перебувала під слідством у тюрмі «на Лонцького». Без суду була етапована на спецпоселення в тайгу Якутської АРСР. Виконувала каторжні роботи. Згодом їй вдалося влаштуватись на роботу лаборанткою в районну лікарню й отримати дозвіл на продовження навчання. 1956 р. отримала диплом і повернулася до Львова, де після повернення й до виходу на пенсію працювала лікаркою.

 

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