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У Львові ув’язнили серійного автомобільного злодія

Андрій Котенський

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За рішенням суду за грати потрапив серійний злодій, який здійснив 16 крадіжок із автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Досудовим розслідуванням, яке здійснювали слідчі Шевченківського відділу поліції, встановлено, що вказані злочини 33-річний чоловік вчинив упродовж січня-квітня 2018 року.

Зловмисник таємно викрадав магнітофони, відеореєстратори, навігатори, ноутбуки, мобільні телефони та інші особисті речі потерпілих.

До припаркованих транспортних засобів проникав через розбите вікно, а також відкривав капот автомобіля та крав акумуляторні батареї. Награбоване продавав.

Такими діями обвинувачений завдав потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму майже 165 тис гривень.

Зазначимо, що на час досудового розслідування до фігуранта застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Шевченківським районним судом винесено вирок – три роки та шість місяців позбавлення волі.

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