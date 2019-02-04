У Львові судитимуть двох злодійок з Азербайджану

Поліцейські викрили двох іноземок, причетних до крадіжок з торгівельного центру поблизу Львова. Громадянкам Азербайджану загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Пустомитівський відділ поліції впродовж 3 лютого звернулися працівники п’ятьох магазинів, розташованих у торгівельному центрі у селі Сокільники. Усі вони повідомили про те, що з приміщень магазинів були викрадені товари.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочинів причетні дві громадянки Азербайджану віком 24 та 23 роки, які приїхали в Україну з туристичною метою і тимчасово оселилися у Львові. Іноземки викрали одяг, жіночі сумки та інші речі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років позбавлення волі.

Зараз поліцейські перевіряють зловмисниць на предмет причетності до скоєння інших злочинів, проводять досудове розслідування.