У Львові завершують святкувати Китайський Новий рік

Львів’ян та гостей міста запрошують на площу Ринок щоб зустріти Новий 2019 рік за китайським календарем. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як повідомляється, сьогодні, 4 лютого, площа Ринок перетвориться на великий майданчик масових гулянь. Вогняне та світлове шоу, хода новорічних китайських драконів, сучасні китайські лед-роботи, все це усі охочі зможуть побачити на власні очі в самісінькому центрі міста. А, ще, виступи вокальних та танцювальних колективів, презентація пива та наливок виготовлених за прадавніми китайськими рецептами, майстер-клас по приготуванню традиційних китайських страв, дегустації, , конкурси та вікторини.

Організаторами заходу, вкотре, виступила Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва». Подія відбувається за підтримки посольства КНР в Україні та Міністерства культури КНР.

ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ (пл. Ринок)

11:00 – 22:00 – Китайський новорічний ярмарка на площі Ринок

14:00 – 20:30 – Головна сцена.

15:00 – 15:30 – Виступ учасників вокальної студії «ФОРА». Художній керівник – Уляна Пастернак та заслужений діяч культури України – Володимир Кудовба.

15:30 – 16:00 – Виступ учасників продюсерського центру KARPARATION. Художній керівник – Юлія Рипновська.

16:00 – 17:00 – Конкурси. Вікторини. Активності від ведучого.

17:00 – 17:30 – Майстер-клас по приготуванню китайських традиційних страв.

17:30 – 18:00 – Презентація пива звареного за прадавніми китайськими рецептами.

18:00 – 18:20 – Конкурси. Вікторини. Активності від ведучого.

18:20 – 18:50 – Караоке батл.

18:50 – 19:00 – вогняне шоу від балету Zshow

19:00 – Офіційна зустріч Китайського нового року. Виступи почесних гостей. Грандіозне світлове шоу.

19:20 – Новорічна хода китайських драконів.

19:20 – лед-шоу від Golden Light lion

19:50 – вогняне шоу від балету Zshow

20:20 – лед-шоу від Golden Light lion

20:30 – Закриття.

Після цього святкування продовжаться у одному із нічних клубів Львова.