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Львів’ян запрошують на майстер-клас з виготовлення Стрітенської свічки

Соломія Григор'єва

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12 — 13 лютого у Львівському музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького відбудеться майстер-клас із виготовлення та декорування Стрітенської свічки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Стрітення — завершальне свято різдвяного циклу, головним атрибутом якого є свічка. Палаюча свіча — це видимий знак Христа, Божественного світла, Божої благодаті. Вважається, що стрітенська свічка з вірою та молитвою є оберегом сімейної злагоди, благополуччя, захистом від стихійних лих, помічником при недугах», — кажуть організатори заходу.

Прикрасити свічку можна буде у різних стилях: етно, романтичний, патріотичний. Учасники майстер-класу матимуть також нагоду дізнатися про історію виникнення стрітенської свічки — її християнську символіку та дохристиянські корені.

Поєднання майстер-класу із зимовою прогулянкою Музеєм стане для малечі та дорослих захоплюючим та корисним відпочинком.

Місце проведення: Виставковий зал музею (біля адміністративного корпусу)

Дата проведення: 12,13 лютого

Час проведення: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Кількість осіб у групі 25 осіб.

Вікова категорія: 6−12 р.

Тривалість майстер-класу: 40 хв.

Вартість майстер-класу: 60 грн

Обов’язковий попередній запис!

З питань індивідуальних замовлень звертатись до координатора. Контактна особа (Анна): 097 32 111 31, 093 48 55 496

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