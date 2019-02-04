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Керівнику комунального підприємства, який отримав 690 тисяч «відкату», обрали запобіжний захід

Соломія Головіна

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На Львівщині керівнику комунального підприємства, який отримав 690 тис. грн неправомірної вигоди, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн грн застави. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Так, 31 січня під час отримання 690 тис грн неправомірної вигоди було затримано керівника одного із комунальних підприємств Львівщини та його пособника, яка забезпечувала імітування добросовісної участі суб’єкта підприємництва у тендерній закупівлі та переводила в готівку отримані від злочинної схеми кошти.

Як зазначають у прокуратурі, так званий «відкат» задокументовано під час досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при закупівлі комунальної техніки.

На даний час вказаним особам повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України, а також обрано запобіжні заходи.

Зокрема, 1 лютого Галицький районний суд м.Львова обрав 29-річній жінці-пособниці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а 67-річному керівнику комунального підприємства (сьогодні, 4 лютого 2019 року) – тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн грн застави.

Досудове розслідування триває. За вчинене фігурантам загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також конфіскація майна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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