Громаді Львівщині повернуто 3,6 га земель відумерлої спадщини

Жовківським районним судом задоволено чотири заяви органів прокуратури області про визнання відумерлою спадщини після смерті декількох громадян. 3,6 га земель визнали відумерлою спадщиною та передати їх у власність територіальної громади Магерівської селищної ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як відомо, землі призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а їх вартість становить понад 3,3 млн грн.

Підставами втручання у справу прокуратури стали порушення інтересів держави.

Встановлено, що орган місцевого самоврядування не вжив заходів для оформлення права власності на ці ділянки, а це, у свою чергу, могло призвести до протиправного використання земель.

Відтак, після набрання рішеннями судів законної сили, згадані території передано до комунальної власності.