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Громаді Львівщині повернуто 3,6 га земель відумерлої спадщини

Андрій Котенський

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Жовківським районним судом задоволено чотири заяви органів прокуратури області про визнання відумерлою спадщини після смерті декількох громадян. 3,6 га земель визнали відумерлою спадщиною та передати їх у власність територіальної громади Магерівської селищної ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Як відомо, землі призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а їх вартість становить понад 3,3 млн грн.

Підставами втручання у справу прокуратури стали порушення інтересів держави.

Встановлено, що орган місцевого самоврядування не вжив заходів для оформлення права власності на ці ділянки, а це, у свою чергу, могло призвести до протиправного використання земель.

Відтак, після набрання рішеннями судів законної сили, згадані території передано до комунальної власності.

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