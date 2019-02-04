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«Доступними ліками» скористались близько 800 тисяч осіб

Андрій Котенський

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Впродовж 2018 року 777 713 осіб скористались програмою «Доступні ліки».  Суб’єктам господарювання відшкодовано кошти за 1 219 277 рецептів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

До участі у проекті залучили 778 аптечних закладів, хворим виписали 1 542 765 рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів.

У відповідності до показників Державного бюджету України на 2019 рік, Львівській області передбачено на реалізацію вказаної програми субвенцію з державного бюджету у сумі 65 млн 302,4 тис гривень

Нагадаємо, мета програми – забезпечити кожного громадянина України доступними та життєвонеобхідними лікарськими засобами з доведеною ефективністю, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності. Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

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