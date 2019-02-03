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Юна українська біатлоністка стала дворазовою чемпіонкою світу

Андрій Котенський

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Українка Катерина Бех перемогла у гонці переслідування на Юніорському чемпіонату світу в словацькому Брезно-Осрблі, і стала дворазовою чемпіонкою світу, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Бех розпочала не дуже швидко і впритул підпустила своїх суперниць ще до першої стрільби. Промахом Катерини вправно скористалися переслідувачки, але відставання від лідерів було незначним.

На середині дистанції першість у гонці захопила ще однга українка українка – Анна Кривонос. На жаль, після двох невдалих стрільб на стійці Анна відкотилася аж на 17-те підсумкове місце.

Натомість Катерина Бех була більш точнішою і втрималася поруч із лідерами. Відстрілявши ідеально заключну стійку Бех побігла на фінішне коло із секундною перевагою від німкені Ханни Кебінгер. Далі на дистанції їй не було рівних і вона блискуче фінішувала першою. Третьою замкнула п’єдестал пошани француженка Софі Шово.

Ще дві українки – Валерія Дмитренко та Ганна Коваленко фінішували 29-ю та 35-ю відповідно.

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