Юна українська біатлоністка стала дворазовою чемпіонкою світу

Українка Катерина Бех перемогла у гонці переслідування на Юніорському чемпіонату світу в словацькому Брезно-Осрблі, і стала дворазовою чемпіонкою світу, передає кореспондент Львівського порталу.

Бех розпочала не дуже швидко і впритул підпустила своїх суперниць ще до першої стрільби. Промахом Катерини вправно скористалися переслідувачки, але відставання від лідерів було незначним.

На середині дистанції першість у гонці захопила ще однга українка українка – Анна Кривонос. На жаль, після двох невдалих стрільб на стійці Анна відкотилася аж на 17-те підсумкове місце.

Натомість Катерина Бех була більш точнішою і втрималася поруч із лідерами. Відстрілявши ідеально заключну стійку Бех побігла на фінішне коло із секундною перевагою від німкені Ханни Кебінгер. Далі на дистанції їй не було рівних і вона блискуче фінішувала першою. Третьою замкнула п’єдестал пошани француженка Софі Шово.

Ще дві українки – Валерія Дмитренко та Ганна Коваленко фінішували 29-ю та 35-ю відповідно.