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У Львові «перевізник» ошукав молодого туриста

Андрій Котенський

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У Львові ошукали жителя Дніпропетровщини, котрий скористався онлайн-сервісом з пошуку автомобільних попутників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

 

За даними відомства, у Залізничний відділ поліції звернувся 19-річний житель Дніпропетровської області. Хлопець повідомив, що близько 14.30 він зарезервував поїздку на онлайн-платформі для пошуку автомобільних попутників та перерахував кошти в сумі 1200 гривень на рахунок водія. Однак, у визначений час на обумовлене місце водій не приїхав, а на телефонні дзвінки не відповідає.

За цим фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

Поліцейські встановлюють обставини події та особу, причетну до шахрайських дій, а також застерігають громадян, котрі користуються такими послугами – розраховуйтесь з водіями після поїздки.

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