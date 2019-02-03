У Львові «перевізник» ошукав молодого туриста

У Львові ошукали жителя Дніпропетровщини, котрий скористався онлайн-сервісом з пошуку автомобільних попутників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

За даними відомства, у Залізничний відділ поліції звернувся 19-річний житель Дніпропетровської області. Хлопець повідомив, що близько 14.30 він зарезервував поїздку на онлайн-платформі для пошуку автомобільних попутників та перерахував кошти в сумі 1200 гривень на рахунок водія. Однак, у визначений час на обумовлене місце водій не приїхав, а на телефонні дзвінки не відповідає.

За цим фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

Поліцейські встановлюють обставини події та особу, причетну до шахрайських дій, а також застерігають громадян, котрі користуються такими послугами – розраховуйтесь з водіями після поїздки.