Під Львовом затримали п’яного готельного «мінера»

Поліцейські затримали зловмисника, котрий надав неправдиве повідомлення про вибух у готелі неподалік Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомстваі, 2 лютого, о 19.10 на оперативну лінію 102 зателефонував чоловік, представився «російськийм терористом, який має бомбу та підірве готель», що розташований неподалік Львова у Пустомитівському районі.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції та працівники інших служб на чолі з очільником поліції Львівщини генералом поліції третього рангу Валерієм Середою.

Правоохоронці обстежили готель та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Були евакуйовані гості та працівники закладу.

Особу зловмисника, котрий надав повідомлення, встановлено – ним виявився 37-річний мешканець Одеси, котрий проживав у готелі. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Мінер» затриманий працівниками Пустомитівського відділу поліції. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.