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На Львівщині урочисто відзначили 90-річчя створення ОУН

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Сьогодні, 3 лютого, у Львівській національній філармонії відбулись урочистості з нагоди відзначення 90–річчя Організації українських націоналістів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

На виконання Указу Президента України керівник ЛОДА Олег Синютка вручив ордени «За мужність» III ступеня Ігорю Руднику, члену ГО «Всеукраїнська організація Самооборона Майдану», а також учаснику Революції Гідності Михайлу Ліоненку.

Окрім того очільник області спільно з істориком  Миколою Посівничем  вручили Бронзового хреста Заслуги Шефу головного військового штабу УПА, генералу Олексі Гасину, псевдо «Лицар». Нагороду отримала донька та внук генерала.

Із вітальним словом також виступив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.

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