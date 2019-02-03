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На Львівщині розшукали школярку, яка втекла з дому

Андрій Котенський

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У Львові розшукали неповнолітню, котра пішла з дому. Встановити місцеперебування дівчини поліцейським допомогли небайдужі учасники соцмереж. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Франківський відділ поліції 2 лютого з заявою про зникнення своєї шістнадцятирічної падчерки звернувся львів’янин. Чоловік повідомив, що вранці 1 лютого дівчина, учениця одного з львівських коледжів, вийшла з дому та не повернулась. Інформації про її місцеперебування немає.

Правоохоронці оголосили неповнолітню у розшук, її дані отримали працівники відповідних служб та підрозділів поліції, а також були розповсюджені у соціальних мережах.

У той самий день, 2 лютого, адміністратор однієї з соцмереж надав у поліцію інформацію від дописувача, котрий бачив схожу дівчину в одному з торгівельно-розважальних комплексів у Львові. Там її й виявили працівники поліції.

Дівчина здорова та неушкоджена, зараз встановлюються обставини події.

Вітчим подякував поліцейським та усім, хто долучився до розшуку дівчинки.

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