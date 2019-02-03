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На Львівщині перекинувся мікроавтобус

Андрій Котенський

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На Львівщині внаслідок перекидання мікроавтобуса травмувалося троє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 лютого близько 7.30 на автодорозі «Самбір – Мостиська» в одному з сіл Мостиського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес», 21-річний мешканець Дрогобицького району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири мікроавтобуса віком 18, 19 та 42 роки – усі односельчани водія.

Поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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